"После этой победы атмосфера в команде отличная! Думаю, мы на пути к выздоровлению. В клубе происходят изменения, и что касается нашей мотивации к играм — это наша работа, поэтому всё нормально", — цитирует голкипера Sport24.
"Локомотив" по итогам 13-ти туров текущего чемпионата России имеет на счету 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В начале сентября после поражения от "Ахмата" (1:2) в 8-м туре РПЛ в отставку был отправлен тренер Марвин Комппер.
После разгрома от "Сочи" в матче 12-го тура национального первенства "железнодорожники" объявили об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.
Худяков – о победе над "Торпедо": атмосфера в "Локомотиве" отличная, мы на пути к выздоровлению
Вратарь "Локомотива" Даниил Худяков поделился мнением о сложившейся ситуации в московском коллективе.
Фото: ТАСС