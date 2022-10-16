По информации источника, своих постов могут лишиться люди из команды предыдущего президента лиги Ашота Хачатурянца.
27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ, временно исполняющим обязанности стал глава ФНЛ и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Главой лиги Хачатурянц был с октября 2021 года. 16 августа Алаев был избран президентом РПЛ сроком на 5 лет.
На данный момент единоличным лидером чемпионата России является "Зенит". Петербуржцы в 13 матчах набрали 33 очка. На 8 баллов сине-бело-голубые опережают "Ростов" и "Спартак". У красно-белых игра в запасе - в 20:00 мск начнется их игра с ЦСКА. В зоне стыковых матчей идут "Локомотив" (12 очков) и "Факел" (11). В зоне прямого вылета - "Химки" (9) и "Торпедо" (6).
Источник: Sport24
"Sport24": В РПЛ на следующей неделе ожидаются отставки топ-менеджеров
В начале следующей недели в Российской Премьер-лиге (РПЛ) могут случиться отставки топ-менеджеров.
Фото: РФС