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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Нижний Новгород
0 - 3 0 3
ЗенитЗавершен
ЦСКА
2 - 2 2 2
Спартак2 тайм
П1 3.25X 1.85П2 4.45

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Велес
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Волга Ул
1 - 2 1 2
АкронЗавершен
Рубин
5 - 2 5 2
Краснодар-2Завершен
Нефтехимик
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен
Алания
4 - 1 4 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Лидс
0 - 1 0 1
АрсеналЗавершен
Астон Вилла
0 - 2 0 2
ЧелсиЗавершен
Саутгемптон
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
1 - 2 1 2
Реал СосьедадЗавершен
Реал
3 - 1 3 1
БарселонаЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
ВальядолидЗавершен
Бетис
22:00
АльмерияНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Интер
2 - 0 2 0
СалернитанаЗавершен
Специя
2 - 2 2 2
КремонезеЗавершен
Лацио
0 - 0 0 0
УдинезеЗавершен
Наполи
3 - 2 3 2
БолоньяЗавершен
Верона
21:45
МиланНе начат
П1 6X 4.4П2 1.51

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
3 - 2 3 2
АугсбургЗавершен
Унион
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
Фрайбург2 тайм
П1 1.01X 15П2 80

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тулуза
3 - 2 3 2
АнжеЗавершен
Осер
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Труа
1 - 1 1 1
АяччоЗавершен
Нант
4 - 1 4 1
БрестЗавершен
Ренн
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
КлермонЗавершен
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат
П1 1.41X 5П2 6.6
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"Sport24": В РПЛ на следующей неделе ожидаются отставки топ-менеджеров

В начале следующей недели в Российской Премьер-лиге (РПЛ) могут случиться отставки топ-менеджеров.
Фото: РФС
По информации источника, своих постов могут лишиться люди из команды предыдущего президента лиги Ашота Хачатурянца.

27 июня стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул должность президента РПЛ, временно исполняющим обязанности стал глава ФНЛ и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Главой лиги Хачатурянц был с октября 2021 года. 16 августа Алаев был избран президентом РПЛ сроком на 5 лет.

На данный момент единоличным лидером чемпионата России является "Зенит". Петербуржцы в 13 матчах набрали 33 очка. На 8 баллов сине-бело-голубые опережают "Ростов" и "Спартак". У красно-белых игра в запасе - в 20:00 мск начнется их игра с ЦСКА. В зоне стыковых матчей идут "Локомотив" (12 очков) и "Факел" (11). В зоне прямого вылета - "Химки" (9) и "Торпедо" (6).

Источник: Sport24


РПЛ
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