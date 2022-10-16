"Задание от Абаскаля? Он сказал, чтобы я разорвал фланг. Задача была именно такая. Не знаю, получилось у меня или нет, но гол забил — это радует!" - цитирует футболиста "СЭ".
Вчера "Спартак" сыграл с ЦСКА на "ВЭБ Арене" в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги, матч завершился вничью – 2:2. Зиньковский вышел на поле во втором тайме, заменив Руслана Литвинова, а на 53-й минуте встречи поразил ворота Игоря Акинфеева.
Зиньковский: задание от Абаскаля? Он сказал, чтобы я разорвал фланг
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о задаче, которую перед ним поставил главный тренер Гильермо Абаскаль на матч 13 тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: Global Look Press