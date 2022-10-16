– Ничья в дерби – это нормальный результат, в таких сложных и принципиальных матчах может произойти всякое. Самое главное, что "Спартак" доказал, что готов бороться за чемпионство. Красно-белые точно в чемпионской гонке, желаю команде удачи, – передает слова Карреры "РБ Спорт".
ЦСКА принимал на своем поле "Спартак" вчера, 16 октября, в 20:00 по московскому времени. Команды сыграли вничью (2:2). Первыми забили "армейцы", уйдя на перерыв с преимуществом в счете. После перерыва забил Антон Зиньковский, вышедший на замену в перерыве, затем в очередной раз (в седьмом туре подряд) отличился Александр Соболев. Финальный счет установил Федор Чалов, оформивший дубль в этой встрече. "Спартак" на данный момент идет вторым в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – третий.
Каррера: ничья в дерби – нормальный результат. Самое главное – "Спартак" доказал, что готов бороться за чемпионство
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал ничейный результат в матче красно-белых с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.
Фото: Sport24