– Не было никаких проблем с продлением контракта. Не знаю, с чего вдруг эти проблемы создали в телеграм-каналах. Все договоренности были достигнуты в одно-два касания. Кстати, уточню и то, что контракт у Александра заканчивался в конце мая 23-го года, а не в конце этого года. Новый контракт предусматривает и пролонгацию на один год, в том случае, если вратарь сыграет не менее 50% матчей в предыдущем сезоне, – цитирует Мележикова "РБ Спорт".
Александр Селихов перешел в московский "Спартак" в январе 2017 года из пермского "Амкара". До этого выступал за футбольный клуб "Орел", вторую команду "Амкара" и играл в академии "Зенита". В текущем сезоне провел 12 матчей за "Спартак", пропустил тринадцать мячей, в трех играх сыграл на ноль. В сумме всех сезонов у Александра насчитывается 67 матчей в составе красно-белых, 77 пропущенных мячей и 19 встреч без пропущенных голов. Действующий контракт Селихова с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года с возможностью продления еще на один год. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 2,5 миллиона евро.
Мележиков: все договоренности по контракту Селихова были достигнуты в одно-два касания
Гендиректор московского "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал продление контракта с голкипером красно-белых Александром Селиховым.
Фото: ТАСС