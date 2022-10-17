– Абаскаль действительно вел себя вызывающе. По любому поводу апеллировала вся тренерская бригада к арбитру с криками и жестами. Но это давнишние отношения между "Спартаком" и ЦСКА. Помните, когда Гончаренко был главным тренером ЦСКА и Тедеско побежал к нему после матча, чуть ли не на шею прыгал. Тогда Гончаренко тоже ответил достаточно жестко, и не было никакого рассмотрения. Я бы тоже обратился к Абаскалю. Не думаю, что его поведение было корректным. Скакать по всей длине технической зоны – ну не знаю. Я не вижу смысла и причины рассматривать высказывания Федотова, – цитирует Созина "Metaratings".
ЦСКА и "Спартак" встречались между собой вчера, 16 октября 2022 года, в рамках тринадцатого тура Российской премьер-лиги. Матч закончился вничью (2:2) и получился крайне насыщенным и эмоциональным. Первыми забили "армейцы" и ушли на перерыв, ведя в счете. Тогда же произошла и стычка между главными тренерами команд Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем. После игры Федотов отреагировал на эпизод следующим образом – "так, прыгало что-то рядом". После перерыва забил Антон Зиньковский, вышедший на замену в перерыве, затем отличился Александр Соболев. Финальный счет установил Федор Чалов, оформивший дубль. "Спартак" по итогам тринадцати сыгранных туров идет вторым в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА – третий.
Созин: поведение Абаскаля не было корректным, он провоцировал Федотова
Бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "СЭ"