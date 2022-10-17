Петербургский клуб играет в одном квартете со "Спартаком", "Крыльями Советов" и "Факелом". После 3 туров сине-бело-голубые в этом квартете занимают 3 место, набрав 3 очка.
"В Кубке России у "Зенита" будто недонастрой. Но потом они могут посмеяться над "Спартаком" и "Крыльями Советов", которые выйдут с первого и второго мест, а "Зенит" выйдет с третьего и выиграет турнир.
И я предложил бы так - выигрыш "Зенита" со счетом 1:0 считать поражением. Не засчитывать три очка. Ведь счет 1:0 для них - медвежья услуга", - цитирует Селюка Legalbet.
В четверг, 20 октября, "Зенит" на своем поле примет "Крылья Советов" в матче 4 тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. Самарский клуб в группе Кубка идет на втором месте, имея в своем активе 6 очков. Единоличным лидером квартета B является "Спартак" - 9 очков. "Факел" в трех матчах очков набрать не сумел.
В РПЛ "Зенит" единолично возглавляет таблицу, набрав в 13 матчах 33 очка. Отрыв от второго места, которое занимает "Спартак", составляет 7 очков.
Агент Селюк предложил считать поражением победу "Зенита" со счетом 1:0
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игре "Зенита" в Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"