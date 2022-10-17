– А почему нет? Еще весь чемпионат впереди. В "Зените" играют такие же люди, как и в "Спартаке". Да, "Зенит" на сегодня более укомплектованная команда, там большая обойма игроков. Но "Зенит" – не мадридский «Реал». Хотя и "Реал" тоже обыграть можно. Тут больше даже надо говорить не про игру с "Зенитом", а о том, что нужно взять свои очки в матчах с другими командами. Потому что судьба чемпионата решается не в дерби Москвы и Петербурга, а в долгом пути, – цитирует Прудникова "Матч ТВ".
По итогам тринадцати сыгранных туров "Зенит" занимает привычное первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака набрала 33 очка. Московский "Спартак" занимает вторую позицию, отставая от "Зенита" на семь очков. Третье место – у ЦСКА (25 очков), столько же очков у "Ростова" (четвертое место). В предыдущем туре ЦСКА на домашнем поле сыграл со "Спартаком" со счетом 2:2. У красно-белых забивали Антон Зиньковский и Александр Соболев, у "армейцев" дублем отметился Федор Чалов. "Зенит" на выезде уверенно обыграл "Пари НН" (3:0). Голы забивали Караваев, Клаудиньо и Малком. В следующем туре "Спартак" примет "Химки", а "Зенит" на своем поле сыграет с "Сочи".
Прудников: в "Зените" играют такие же люди, как и в "Спартаке". С ними можно бороться за первое место
Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Прудников рассказал о шансах красно-белых завоевать чемпионский титул в этом сезоне.
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