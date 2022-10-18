"Садыгов такой же игрок, как и все остальные. Он — перспективный футболист. Заслужил сегодня выйти в стартовом составе. Перестаньте ковыряться. Раз вышел сегодня — это решение тренера", - приводит слова Гогниева "Чемпионат".
Напомним, Илья Садыгов выступает за "Химки" с лета прошлого года. Он является сыном главного инвестора подмосковной команды Туфана Садыгова. В нынешнем сезоне на счету форварда 10 матчей, в которых он ни разу не отмечался результативными действиями. Всего Садыгов провел за клуб 22 матча, отличившись двумя забитыми мячами.
Гогниев - о выходе сына инвестора "Химок" Садыгова в старте: он перспективный футболист. Перестаньте ковыряться
Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев прокомментировал свое решение выпустить на поле Илью Садыгова в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Химки"