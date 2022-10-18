"С обеих сторон были какие-то эмоциональные выкрики, никакого конкретного смысла не имевшие. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Понимаю, что Абаскаль проделал серьезную работу. Мы видели в каждом их матче страсть, желание побеждать. Это — заслуга тренера. Он сумел объединить ребят идеей", - приводит "СЭ" слова Федотова.
Напомним, между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем произошел конфликт в ходе очной встречи ЦСКА и "Спартака" в 13-м туре. Главный тренер красно-белых был недоволен тем, как футболисты ЦСКА забили первый гол, решив что они нарушили принципы "fair-play". В ответ Федотов назвал его клоуном, а после игры, комментируя инцидент, сказал "что-то рядом прыгало", говоря об Абаскале.
Федотов: всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Абаскаль проделал серьезную работу в "Спартаке"
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о своем отношении к коллеге по "Спартаку" Гильермо Абаскалю
Фото: ФК "Спартак"/ ФК ЦСКА