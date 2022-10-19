"Такое ощущение, что клуб специально приглашает артистов для того, чтобы они научили игроков своему искусству. Из 13 игр "Ростов" в 11 бил пенальти. В матчах с участием "Ростова" на это смело можно ставить", - цитирует Селюка "Metaratings".
После 13 туров "Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Валерия Карпина набрала 25 очков. Всего ростовчане пробили 13 пенальти в текущем сезоне, из которых 10 было исполнено в РПЛ. При этом действующий рекорд чемпионата России за весь сезон принадлежит "Краснодару", пробившему 13 одиннадцатиметровых в прошлом сезоне.
Селюк: из 13 игр "Ростов" в 11 бил пенальти. Такое ощущение, что клуб специально приглашает артистов
Агент Дмитрий Селюк высказался о большом количестве одиннадцатиметровых, назначенных в пользу "Ростова" в этом сезоне.
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