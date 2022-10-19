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Итальянский журналист: трансфер Кокорина войдет в историю "Фиорентины" как один из самых провальных

Журналист итальянского издания Corriere dello Sport Андреа Джаннатазио высказался о переходе форварда Александра Кокорина в "Фиорентину" в 2021 году.
Фото: ФК "Фиорентина"
"К сожалению, Саша войдет в историю "Фиорентины" как один из самых провальных трансферов среди легионеров. С человеческой точки зрения ничего отрицательного сказать не могу. Улыбка Александра изначально вызывала симпатию, ну а его желтые тапочки на босу ногу до сих пор стоят у меня перед глазами", - цитирует журналиста "СЭ".

Кокорин провел в качестве игрока "Фиорентины" полтора года. За это время российский нападающий принял участие в 10-ти встречах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. Этим летом футболист перешел в кипрский "Арис" Лимасол, права на игрока принадлежат "фиалкам".

В нынешнем сезоне национального первенства Кокорин забил за "Арис" 2 гола в пяти встречах.


Кокорин Фиорентина Арис
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