"Каждый футболист должен быть профессионалом. Никого не интересуют его переживания. Переход в "Ахмат" - правильный шаг? Зачем оглядываться назад и думать о том, что было вчера. Даже сомнений нет по поводу перехода в "Ахмат". Единственное, что не играет, но я уже высказывал непонимание", - цитирует отца форварда Sport24.
Агаларов перешел в "Ахмат" из "Уфы" этим летом. В новом сезоне Российской Премьер-лиги 22-летний нападающий вышел на поле в семи матчах и отметился одним голом.
"Ахмат" по итогам 13-ти туров национального чемпионата записал на свой счет 20 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. 23 октября подопечные Сергея Ташуева встретятся с "Торпедо" в Грозном.
Отец Агаларова: у Гамида нет сомнений по поводу перехода в "Ахмат". Он должен быть профи
Отец нападающего "Ахмата" Гамида Агаларова Руслан поделился мнением, правильным ли решением оказалось подписание футболистом контракта с грозненцами.
Фото: ФК "Ахмат"