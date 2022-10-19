"Мы выполнили установку тренера и заслуженно победили. Была мощная установка. То, что говорят в раздевалке, я выносить не могу. Теперь все мысли о следующем матче в РПЛ. Нам нужна победа в чемпионате любой ценой. Необходимо начать подниматься в турнирной таблице", —цитирует Самсонова "СЭ".
"Автозаводцы" выиграли два из трех матчей с ЦСКА в нынешнем сезоне. В первом круге национального Кубка черно-белые уступили "армейцам" со счетом 0:2, однако в 10-м туре Российской Премьер-лиги одержали победу со счетом 1:0. Сегодня "Торпедо" повторило успех – победу подопечным Андрея Талалаева принес гол Марио Чурича с пенальти.
Самсонов – о победе над ЦСКА: была мощная установка от Талалаева, мы ее выполнили
Защитник "Торпедо" Артем Самсонов поделился впечатлениями от минимальной победы над ЦСКА в Кубке России (1:0).
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