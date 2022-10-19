Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает "Чемпионат". Ранее на заседание прибыл наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль.
18 октября глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о вызове на следующее заседание комитета наставников ЦСКА и "Спартака" Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля для рассмотрения конфликта, случившегося между специалистами в перерыве матча 13 тура РПЛ ЦСКА - "Спартак".
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Главный тренер ЦСКА Федотов приехал на заседание КДК РФС
Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов прибыл на заседание КДК РФС, где будет рассмотрено его поведение в матче 13 тура РПЛ против "Спартака" (2:2).
Фото: ПФК ЦСКА