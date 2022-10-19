В перерыве встречи произошла конфликтная ситуация между Федотовым и Абаскалем. В итоге оба специалиста были приглашены на заседание КДК РФС.
"Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем", - цитирует Абаскаля Матч ТВ.
На момент написания новости КДК РФС не объявил решение по ситуации с Абаскалем и Федотовым.
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" закончилась результативной ничьей (2:2). На гол Федора Чалова красно-белые ответили точными ударами Антона Зиньковского и Александра Соболева, после чего тот же Чалов принес хозяевам ничью, оформив дубль.
Абаскаль - о заседании КДК: мы не согласны с решением, но мы его не комментируем
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал итоги заседания КДК РФС, где было рассмотрено его поведение в матче 13 тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
Фото: ФК "Спартак"