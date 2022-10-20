"Покинул ли я свой пост в "Уфе"? Не верьте слухам, это фейк. Есть ли уверенность, что клуб доживет до конца сезона? Я оптимист", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о потенциальном закрытии "Уфы" после нового года. Газизов заявил, что все сотрудники уфимцев получили уведомления о сокращении.
Команда из Башкирии проводит нынешний сезон в Первой лиге. "Уфа" набрала 16 очков в 14-ти встречах и занимает 13-е место в таблице национального первенства.
Шамиль Газизов – о вероятности закрытия "Уфы": я оптимист
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о том, сможет ли башкирский клуб доиграть нынешний сезон до конца.
Фото: ФК "Уфа"