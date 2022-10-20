– У вратаря "Сочи" Дениса Адамова диагностирован перелом носа и верхнечелюстной пазухи, – передает слова представителя голкипера Кирилла Ливанова "Чемпионат".
"Сочи" и "Урал" встречались между собой вчера, в рамках группового этапа Кубка России. Матч закончился гостевой победой команды Виктора Гончаренко (2:3). Денис Адамов получил повреждение во время забитого мяча форварда "Урала" Рая Влута, который также пострадал в этом столкновении. Гол был забит на на 55-й минуте, Денис Адамов был заменен на Николая Заболотного через пять минут после этого.
У вратаря "Сочи" Дениса Адамова диагностирован перелом носа и верхнечелюстной пазухи
Диагностировано повреждение, полученное голкипером "Сочи" Денисом Адамовым во втором тайме матча Кубка России с "Уралом" (2:3).
Фото: ТАСС