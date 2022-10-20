– КДК действовал в рамках правил. В любом случае они должны были как-то отреагировать. Дисквалификация сильно ни на что не повлияет. Тренеры будут готовить свои команды к матчам. Абаскаль не согласен и считает, что он прав? А в чем он прав? Абаскаль позволил себе выступать и жестикулировать в адрес другого тренера. Должно быть определенное уважение, а не прыгать и скакать вокруг. Он демонстративно показывал своё неудовольствие и понес законное наказание, – цитирует Алдонина "РБ Спорт".
Перепалка между главными тренерами ЦСКА и "Спартака" произошла на минувших выходных, в матче тринадцатого тура Российской премьер-лиги. Сама игра закончилась со счетом 2:2, а подробности конфликта между тренера развивались и после финального свистка. И Гильермо Абаскаля, и Владимира Федотова вызвали в КДК РФС вчера, 20 сентября 2022 года. Оба тренера получили по одному матчу дисквалификации, тренер "армейцев" получил еще один матч условно. Специалисты пропустят ближайший тур и не будут присутствовать на бровке поля. "Спартак" примет дома подмосковные "Химки", а ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом".
Алдонин – о конфликте Абаскаля с Федотовым: КДК действовал в рамках правил. Они должны были как-то отреагировать
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение КДК РФС по итогам перепалки Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.
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