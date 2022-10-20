– Как отношусь к новой формуле Кубка России? Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который ещё сырой. Продуманности никакой, – цитирует Быстрова "Советский спорт".
Новый формат проведения Кубка России по футболу используется первый раз в текущем сезоне и проходит по нескольким "путям". Действующим обладателем Кубка России, который еще в предыдущем сезоне проходил в более привычном и традиционном формате, является московский "Спартак".
Быстров: новый формат Кубка России – фигня полная. Продуманности никакой
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владимир Быстров высказался о новом формате Кубка России.
Фото: Чемпионат.com