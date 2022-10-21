- Дерби с динамовцами пропустят Фассон, Жемалетдинов и Игнатьев, остальные готовы. Ждем интересной игры, - гласит сообщение пресс-службы "Локомотива".
Матч 14 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Динамо" состоится 22 октября и начнется в 19:00 по московскому времени. Перед началом тура "железнодорожники" занимают 13 место в турнирной таблице с 12 набранными очками, отставание от находящегося вне зоны стыковых матчей "Урала" составляет 1 очко. Нападающий Иван Игнатьев получил повреждение в матче 4 тура Кубка России против "Химок" (1:0).
Игнатьев, Фассон и Жемалетдинов не сыграют за "Локомотив" против "Динамо"
Пресс-служба "Локомотива" назвала игроков, которые пропустят домашний матч 14 тура РПЛ против "Динамо".
Фото: ФК "Локомотив"