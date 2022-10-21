- За что в этом сезоне будет бороться "Оренбург"? Я думаю, за попадание в десятку можно спокойно бороться. Чего не хватает клубу, чтобы бороться за топ-5? Что-то отдельное тяжело выделить. "Оренбург" - хорошая команда, и все это видят. Бывают серии неудачных матчей, но если этого не допускать и показывать стабильный уровень, то можно попасть в пятёрку, - передает слова Оганесяна Metaratings.ru.
Перед началом 14 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" занимает девятую строчку турнирной таблицы, набрав 18 очков в 13 сыгранных матчах. В 13 туре южноуральцы уступили на выезде московскому "Динамо" (2:3), прервав 3-матчевую победную серию в РПЛ. 19 октября "Оренбург" победил на своем поле "Ахмат" (4:2) в рамках 4 тура группового этапа пути РПЛ Кубка России в группе С. 23 октября команда Марцела Лички в матче 15 тура чемпионата принимает на своем поле московский ЦСКА.
Оганесян: "Оренбург" - хорошая команда, можно попасть в пятерку
Атакующий полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян оценил возможности команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Оренбург"