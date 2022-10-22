"Я не понимаю, почему Промес не попал состав сборной Нидерландов на чемпионат мира! Это же позор! Промес — великолепно играет сейчас", - цитирует Карреру "СЭ".
Напомним, ранее сборная Нидерландов опубликовала расширенную заявку из 39 футболистов, которые могут попасть на ЧМ-2022. В ней не нашлось места для полузащитника "Спартака" Квинси Промеса. В активе Промеса 50 игр за сборную Нидерландов, в которых он забил семь мячей. В последний раз Квинси получал вызов в национальную команду летом прошлого года на Евро-2020.
В этом сезоне Промес является лучшим бомбардиром РПЛ и лидером по системе гол+пас
Каррера: не понимаю, почему Промес не попал в состав сборной Нидерландов на ЧМ. Это позор!
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера отреагировал на непопадание Квинси Промеса в расширенную заявку сборной Нидерландов к ЧМ-2022.
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