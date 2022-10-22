"На мой взгляд, мы видим по чемпионату, что команда гибкая, использует различные сочетания против соперников. Несмотря на травмы Литвинова и Мозеса, красно-белые выходят из ситуации. Команда находится в той возможной гонке, которая может быть в нашем чемпионате", - цитирует Гунько "СЭ".
Столичный коллектив под руководством Гильермо Абаскаля набрал 26 очков в 13-ти турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице. "Зенит", лидирующий в национальном первенстве, опережает красно-белых на 7 баллов.
23 октября москвичи примут на своем поле "Химки". Встреча начнется в 16:30 по столичному времени.
Гунько: "Спартак" находится в гонке, которая может быть в РПЛ, - это гибкая команда
Экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Гунько высказался об успехах красно-белых в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Спартак"