"Он топовый тренер в нашем футболе. Он всем все доказал. Работает — и слава богу", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Гончаренко возглавил "Урал" по ходу нынешнего сезона. Под его руководством коллектив из Екатеринбурга побеждает на протяжении последних пяти матчей к ряду. 20 октября "шмели" в Кубке России одержали победу над "Сочи" (3:2).
24 октября "Урал" на своем поле примет "Крылья Советов" в рамках 14-го тура национального чемпионата, стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
Г. Иванов – о Гончаренко в "Урале": работает — и слава богу, в России это топовый тренер
Президент "Урала" Григорий Иванов оценил работу главного тренера "шмелей" Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"