"В Нижнем паники не бывает. Там без паники люди живут. А если они там переживают, то пусть Кержакова обратно тренировать зовут. Хотя там в клубе, я знаю, люди гордые.
Команда из Нижнего попала в пургу. Но придет тягач и будет тащить ее дальше. Если Галактионов будет так же тренировать, то спокойно уйдет потом в "Локомотив", - цитирует Овчинникова "РБ Спорт".
"Пари Нижний Новгород" набрал 13 очков в 14-ти турах Российской Премьер-лиги и занимает 11-е место в турнирной таблице. Днем ранее нижегородцы в домашних стенах уступили "Краснодару" со счетом 0:2.
В СМИ сообщалось, что после игры с южанами главный тренер "При НН" Михаил Галактионов официально возглавит "Локомотив" - москвичи в начале октября отправили в отставку предыдущего главного тренера Йозефа Циннбауэра. Об увольнении стало известно после разгромного поражения от "Сочи" (0:4).
Овчинников: пусть "Пари НН" Кержакова обратно зовет. Придет тягач и будет тащить команду
Экс-главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался о потенциальной смене наставника в "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"