"Зарплаты легионеров и убытки в случае расторжения контрактов? Не все контракты подразумевают компенсацию. Мы ознакомимся со всеми контрактами. Далеко не по всем из них при расторжении должна выплачиваться компенсация", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Напомним, в начале октября в отставку были отправлены главный тренер "Локомотива" Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн. По итогам 14-ти туров Российской Премьер-лиги московская команда располагается в зоне стыковых матчей – с 12-ю очками красно-зеленые идут на 14-м месте в таблице национального первенства.
Глава совдира "Локомотива" Нагорных: далеко не все контракты с легионерами подразумевают компенсацию
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился мнением об убытках от действий предыдущей администрации клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК "Локомотив"