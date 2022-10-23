Юран был уволен из "Химок" в августе. После его ухода несколько недель клуб возглавлял Николай Писарев, в сентябре его сменил Спартак Гогниев. Химчане не выигрывают на протяжении 14 матчей во всех турнирах.
Сегодня "Химки" на "Открытие Банк Арене" проиграли "Спартаку" со счетом 0:5. Подмосковный коллектив продолжает идти в зоне вылета, занимая 15 место.
"Мне тяжело и больно смотреть на "Химки". Как исправлять ситуацию? Я уж не знаю, это точно не ко мне. Чуть-чуть подождите и узнаете о моем будущем. Задачи у клуба, который я возглавлю? Хорошие, максимальные", - цитирует Юрана РБ Спорт.
Следующий матч подмосковный клуб проведет 29 октября. В гостях подопечные Гогниева встретятся с московским "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 14:00 мск.
Юран: тяжело и больно смотреть на "Химки"
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о последних результатах подмосковной команды.
Фото: Чемпионат