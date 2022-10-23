"Конечно, Абаскаля не хватало, в следующем матче ждём его. Промеса тоже не хватало, он один из лидеров нашей команды. О турнирной таблице не думаем, идём от игры к игре, следующий матч будет самым важным", – цитирует футболиста "Матч ТВ".
Игнатов стал автором первого гола в ворота химчан. Встреча завершилась крупной победой красно-белых – 5:0. Ворота гостей также поразили Павел Маслов и Павел Мелешин, Шамар Николсон оформил дубль.
"Спартак" по итогам 14-ти туров чемпионата России остался на втором месте в турнирной таблице – столичный коллектив набрал 29 очков.
Игнатов – после разгромной победы над "Химками": не хватало Абаскаля и Промеса
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился мнением об отсутствии главного тренера Гильермо Абаскаля и форварда Квинси Промеса на матче 14 тура РПЛ против "Химок".
Фото: РПЛ