"Интересуется ли "Спартак" Пиняевым? Не комментируем слухи", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
17-летний Пиняев вышел на поле в семи матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги и записал на свой счет 2 забитых мяча.
"Крылья Советов" набрали 14 очков в 13-ти встречах национального первенства и занимают 10-е место в турнирной таблице. Сегодня подопечные Игоря Осинькина встретятся с "Уралом" на "Екатеринбург Арене".
В "Спартаке" отказались комментировать слухи об интересе к Пиняеву
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о возможности подписания полузащитника "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"