"Абаскаль был с нами в отеле: дал установку перед игрой. Тренер не мог присутствовать с нами в раздевалке, но мы чувствовали его рядом. Не знали, что тренер поедет смотреть матч на базу. До конца ехал с нами в автобусе. Видимо, вышел и изменил свой путь", - цитирует футболиста "Чемпионат".
Напомним, Абаскаль пропустил матч из-за дисквалификации – КДК РФС принял соответствующее решение по итогам рассмотрения эпизода в перерыве матча с ЦСКА. Испанский специалист после окончания первого тайма московского дерби направился в сторону технической зоны "армейцев", активно жестикулируя. Позднее появилось видео, на котором Федотов в этом эпизоде назвал Абаскаля клоуном. Наставник красно-синих тоже был дисквалифицирован на 1 матч и еще на одну игру – условно.
Вчера "Спартак" переиграл "Химки" со счетом 5:0 и остался на втором месте в таблице Российской Премьер-лиги.
Маслов: на матч с "Химками" Абаскаль ехал с нами в автобусе – потом, видимо, изменил свой путь
Защитник "Спартака" Павел Маслов высказался об отсутствии главного тренера Гильермо Абаскаля на матче 14-го тура РПЛ против "Химок" (5:0).
Фото: Sport24