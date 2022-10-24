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Лаксальт - об уходе Варелы из "Динамо": всегда буду поддерживать моего друга, что бы кто ни говорил про эту ситуацию

Уругвайский левый защитник "Динамо" Диего Лаксальт высказал мнение об уходе из клуба своего соотечественника правого защитника Гильермо Варелы.
Фото: Global Look Press
- Он сделал свой личный выбор, и я его не осуждаю. Каждый из нас отталкивается от разных факторов вокруг: семья, контракт. Ему пришлось так поступить. Он мой близкий друг, мы знаем друг друга очень давно, с 10 лет. Конечно, я поддерживаю с ним связь. Как я уже сказал, он мой друг и я всегда буду поддерживать его, что бы кто ни говорил про эту ситуацию. Он мой близкий, и если он счастлив - поддержу его выбор, - передает слова Лаксальта Sport24.

29-летний уругвайский правый защитник Гильермо Варела в текущем сезоне сыграл за московское "Динамо" 1 матч Российской премьер-лиги против "Ростова" (1:1 на своем поле). За день до матча 2 тура РПЛ против "Торпедо" футболист тайно покинул расположение клуба, после чего его агент провел переговоры с руководством "Динамо" об улучшении условий действующего контракта. По итогам этих переговоров Варела приостановил контракт с бело-голубыми в одностороннем порядке и подписал временное соглашение до конца сезона с бразильским "Фламенго".


Динамо Варела Лаксальт
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