"Челси" продолжает интересоваться 19-летним полузащитником "Динамо" и сборной России Арсеном Захаряном, сообщают британские СМИ.
По данным источника, руководство лондонцев рассчитывает оформить переход Захаряна в летнее трансферное окно 2023 года, однако переговоры по его трансферу осложняются санкциями, наложенными правительством Великобритании на российские банки.
Напомним, что об интересе "Челси" к атакующему полузащитнику "Динамо" Арсену Захаряну стало известно в конце августа 2022 года. Лондонцы прислали в офис бело-голубых официальное предложение о выкупе трансфера футболиста за указанную в его контракте сумму 15 миллионов евро, однако сделка не состоялась, поскольку "Челси" не смог гарантировать "Динамо" получение денежных средств на фоне политических финансовых ограничений. В текущем сезоне Захарян сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 3 забитых гола и 5 результативных передач.
Источник: Evening Standard
Evening Standard: "Челси" готов закрыть сделку по переходу из "Динамо" Захаряна в летнее трансферное окно
По данным британских СМИ, лондонский "Челси" рассчитывает оформить трансфер полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна летом 2023 года.
Фото: РПЛ