- Если руководство "Локомотива" общалось с представителями Пиняева, значит, Сергей нужен клубу. Главное, какие условия ему предложат железнодорожники. Пиняев - перспективный парень, но что с ним будет дальше, никто не знает. Еще неизвестно, когда наладится обстановка в "Локомотиве". Сергею будет важна зарплата в клубе. Его переход в "Локомотив" будет зависеть в том числе и от денежной составляющей, - передает слова Булыкина "РБ Спорт".
17-летний атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев в текущем сезоне стал игроком стартового состава клуба, но пропустил конец июля и весь август 2022 года из-за пневмоторакса, с которым был госпитализирован поле одной из тренировок самарцев. На счету футболиста 10 матчей во всех турнирах (из них 7 в Российской премьер-лиге), 2 забитых гола и 1 результативная передача. "Крылья Советов" с 14 очками в 13 матчах находятся на десятом месте в РПЛ, "Локомотив" набрал 9 очков и занимает 14-ю строчку турнирной таблицы.
Булыкин - о возможном переходе Пиняева в "Локомотив": Сергею будет важна зарплата в клубе
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию об интересе "железнодорожников" к вингеру "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву.
Фото: ПФК "Крылья Советов"