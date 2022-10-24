- "Спартак" сейчас можно рассматривать как основного конкурента "Зенита". Других реальных конкурентов, кроме них, я на сегодняшний день не вижу, - передает слова Колоскова РИА Новости.
В матче 14 тура Российской премьер-лиги "Спартак" разгромил на своем поле "Химки" со счетом 5:0. Красно-белые набрали 29 очков в 14 матчах и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. "Зенит" имеет в активе 33 очка в 13 матчах, вечером 24 октября сине-бело-голубые сыграют дома против "Сочи". Третью и четвертую позицию в таблице занимают ЦСКА и "Ростов", набравшие по 26 очков в 14 встречах.
Колосков: "Спартак" можно рассматривать как конкурента "Зенита", других на сегодняшний день не вижу
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал турнирную ситуацию в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РФС