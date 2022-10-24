"Сочи" выходит без нападающего и без защиты. Лука Джорджевич слабо выглядит. И на самом деле, это тот клуб, куда бы я пошел на месте Сычевого. Почему нет? "Сочи" нужен защитник и нападающий. Они хотели приобрести их летом, но не получилось", - цитирует Аршавина "Матч ТВ".
Напомним, Сычевой перебрался в "Оренбург" летом прошлого года из омского "Иртыша". Для форварда этот сезон стал первым в РПЛ. В этом году ему исполнилось 26 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро. Контракт Сычевого с "Оренбургом" рассчитан до лета следующего года.
В нынешнем сезоне Сычевой провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 1 результативную передачу. После 14 туров РПЛ форвард делит с Квинси Промесом и Малкомом первое место в гонке бомбардиров РПЛ.
Аршавин: на месте Сычевого пошел бы в "Сочи". Команда выходит без нападающего
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин предложил форварду "Оренбурга" Владимиру Сычевому задуматься о переходе в "Сочи".
Фото: ФК "Оренбург"