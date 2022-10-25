– Бальде находится в отличной форме, занимается по индивидуальной программе и с нетерпением ждет возвращения на поле. Уверен, он будет полностью готов к нужному времени. Кейта следит за играми команды и радуется победам "Спартака", – приводит слова агента "РБ Спорт".
Бальде Кейта перешел в московский "Спартак" в августе 2022 года в статусе свободного агента, до этого игрок выступал за итальянский "Кальяри". За красно-белых он провел всего лишь один матч, проведя в нем 38 минут на поле против "Зенита". Сенегалец дисквалифицирован до 5 декабря 2022 года за нарушение процедуры допинг-контроля во время выступлений в Италии. Контракт Бальде Кейта со "Спартаком" был подписан сроком до 30 июня 2025 года.
Агент Бальде: Кейта находится в отличной форме и с нетерпением ждет возвращения на поле
Агент нападающего "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал, в какой физической форме находится его клиент, отбывающий дисквалификацию.
Фото: ФК "Спартак"