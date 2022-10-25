"Крылья" и "Пари НН" обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить работу судей на матчах с "Уралом" и "Краснодаром"

"Крылья Советов" и "Пари Нижний Новгород" обратились в ЭСК РФС за разъяснением ряда судейских решений в матчах против "Урала" и "Краснодара".

Фото: РФС





"Пари НН" попросил оценить работу Василия Казарцева в эпизодах с непоказанными вторыми желтыми карточками защитнику Сергею Волкову и нападающему Джону Кордобе на 62-й и 89-й минутах матча против "Краснодара".



"Пари НН" сыграл с "Краснодаром" на своем поле 22 октября в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги и потерпел поражение – 0:2. "Крылья Советов" оказались слабее "Урала" в Екатеринбурге (1:2).



Источник: Самарский коллектив просит оценить решение арбитра Кирилла Левникова удалить защитника Глена Бейла на 21-й минуте встречи с уральцами и эпизод с неназначением пенальти в ворота екатеринбуржцев на 57-й минуте."Пари НН" попросил оценить работу Василия Казарцева в эпизодах с непоказанными вторыми желтыми карточками защитнику Сергею Волкову и нападающему Джону Кордобе на 62-й и 89-й минутах матча против "Краснодара"."Пари НН" сыграл с "Краснодаром" на своем поле 22 октября в рамках 14-го тура Российской Премьер-лиги и потерпел поражение – 0:2. "Крылья Советов" оказались слабее "Урала" в Екатеринбурге (1:2).Источник: Sport24