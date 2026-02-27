Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

Аршавин назвал Дивеева лучшим защитником России

Заместитель председателя правления "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил, считает ли защитника Игоря Дивеева качественным усилением для "Зенита"
Фото: Global Look Press
Аршавин назвал Дивеева лучшим российским защитником.

"Изменения нужны были. Они должны быть с приходом новых игроков. Впереди "Зенит" должен играть быстрее и разнообразнее, чтобы проще добиваться побед в тех матчах, где в первой части сезона были проблемы.

Это [Игорь Дивеев] самый лучший российский защитник, на мой взгляд, с отрывом", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".


Санкт-петербуржцы заключили сделку с ЦСКА, обменяв Лусиану Гонду на Игоря Дивеева. Защитник пополнил состав "Зенита" этой зимой, подписав трудовое соглашение до лета 2029 года.

Дивеев вышел на поле в стартовом составе сине-бело-голубых на матч 19-го тура РПЛ, который проходит сегодня в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака играет с "Балтикой" из Калининграда.

