Гол Семенова помог "КАМАЗу" вырвать ничью в матче с "Арсеналом"

Матч 22-го тура Первой лиги состоялся в пятницу, 27 февраля в Набережных Челнах. Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Счет был открыт на 28-й минуте. Голом отметился полузащитник команды гостей Маттео Алинви. Ответ хозяев последовал на 88-й минуте игры. Вышедший на замену во втором тайме Виталий Семенов забил мяч и сравнял счет.
После этой встречи "КАМАЗ" довел количество набранных очков до 33-х и занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги. "Арсенал" после 22-х туров набрал 29 очков и на данный момент идет на восьмой строчке.
В следующий раз команда из Набережных Челнов отправится в гости к "Енисею" 8 марта. На следующий день тульский "Арсенал" сыграет с "Волгой".