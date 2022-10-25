"Знаю, что он хочет получать больше игрового времени. Он рассматривает другие чемпионаты – это один из вариантов продолжения карьеры. Где он её продолжит, сложно сказать. Плюс надо понять позицию "Зенита", хочет ли клуб его оставить", - цитирует Адиева "РБ Спорт".
Алип пополнил состав "Зенита" по ходу сезона 2021/2022 в зимнее трансферное окно. Он перешел в питерский коллектив из "Кайрата" на правах аренды. В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
"Зенит" сохраняет лидерство в текущем чемпионате по итогам 14-ти туров. Подопечные Сергея Семака имеют в своем активе 36 баллов.
Адиев: Алип хочет получать больше игрового времени, один из вариантов – другие чемпионаты
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о вариантах продолжения карьеры защитника "Зенита" Нуралы Алипа.
Фото: "СЭ"