– Уровень чемпионата однозначно подсел. Уехали сильные иностранцы, за которых платили приличные деньги. Однако я смотрю, например, испанский футбол, и там нет ни одной команды с "автобусом" у своих ворот. Потому что в этом случае не будет много народу на трибунах, а это важно клубам. И в этом году к нам вернулся футбол в изначальном его виде, удивительно. Все-таки при игре во дворе мы не ставим "автобусы", мы играем в футбол, чтобы забить мяч в чужие ворота, – цитирует Ловчева "Матч ТВ".
По итогам четырнадцати сыгранных туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги лидирует "Зенит", у которого на счету 36 очков. Ближайший преследователь – московский "Спартак", который отстает от команды Сергея Семака на семь очков. У ЦСКА и "Ростова", занимающих третью и четвертые строчки, по 26 очков. В зоне вылета и на двух последних местах располагаются подмосковные "Химки" и московское "Торпедо" (девять и шесть очков), а в зоне стыковых матчей находятся "Локомотив" и "Факел" (по 12 очков). В предыдущем туре "Зенит" и "Спартак" одержали крупные победы над "Сочи" и "Химками" – 7:0 и 5:0.
Ловчев: уровень РПЛ однозначно подсел, но в этом году к нам вернулся футбол в его изначальном виде
Экс-игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев высказал мнение, что уровень нынешнего чемпионата России резко снизился.
Фото: РИА Новости