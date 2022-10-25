- Сергей Богданович сам поиграл на хорошем уровне в Европе. Он перенес это в тренерскую работу. Ставит современный футбол. У нас много бразильцев, иностранцев, русских ребят. Он нашел подход ко всем, любит комбинационный футбол, максималист, всегда за команду. Он европейский тренер, - передает слова Сергеева РИА Новости.
27-летний нападающий Иван Сергеев перешел в "Зенит" зимой 2022 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 встречах во всех турнирах, забив 9 мячей и отдав 5 результативных передач. 46-летний Сергей Семак возглавил клуб из Санкт-Петербурга в мае 2018 года. Под его руководством команда 4 раза подряд выиграла чемпионство, 1 Кубок России и 3 Суперкубка страны.
Ранее "Зенит" на своем поле разгромил "Сочи" со счетом 7:0, Сергеев и Малком оформили в этом матче дубли. Сине-бело-голубые с 36 очками занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, отрыв от "Спартака", находящегося на втором месте, составляет 7 очков.
Сергеев: Семак - европейский тренер, ставит "Зениту" современный футбол
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев рассказал об особенностях тренерской работы наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"