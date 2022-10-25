- Есть, но называть их не буду. Бывают ситуации, когда нет ошибок, но какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт, связывая его с конкретным арбитром. В нашем руководстве об этом знают и даже могут на какое-то время ставить судью на другие матчи, чтобы не обострять. Это нормально и по-человечески правильно, - передает слова Карасева "СЭ".
Последним матчем Российской премьер-лиги, на котором работал 43-летний рефери ФИФА Сергей Карасев, стало московское дерби ЦСКА - "Спартак" (2:2) в рамках 13 тура РПЛ. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС по итогам матча признала одну ошибку главного арбитра - неудаление полузащитника "армейцев" Никиты Ермакова на 81 минуте за грубое нарушение правил. На матчи 14 тура чемпионата России Карасев назначений не получил. Ранее московское "Динамо" после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 10 тура РПЛ при судействе Карасева потребовало от рефери более качественной работы. В прошлом сезоне РПЛ бело-голубые не смогли победить во всех 5 встречах, на которых работал Карасев.
«Миротворец» Карасев простил ЦСКА и «Спартаку» 8 желтых и красных карточек и привел матч к ничьей. Разбор судейства дерби
Карасев - о нелюбимых командах: бывает, какой-то клуб не побеждает и заводит разговоры про нефарт с конкретным арбитром
Российский судья Сергей Карасев ответил на вопрос о том, есть ли у него нелюбимые команды, матчи с которыми даются тяжело.
Фото: ФК "Спартак"