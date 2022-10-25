- Насколько вероятен уход Алексея из "Зенита" зимой? Посмотрим, какая будет ситуация. Никаких дедлайнов нет. Всё будет в режиме диалога. Есть просто неудовлетворенность Алексея и наша игровым временем. Игрок сборной не выходит на поле даже на замену. Нормального амбициозного футболиста это, конечно, не будет устраивать. Алексей не боится конкуренции и всегда доказывал, что он конкурентоспособен. Как и каждый амбициозный футболист, он неудовлетворен, - приводит слова Клюева "Спорт День за Днем".
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе 28-летнего защитника и полузащитника "Зенита" и сборной России Алексея Сутормина в "Ростов", главным тренером которого является наставник национальной команды Валерий Карпин. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев и сам Карпин не стали давать содержательные комментарии по вопросу этого потенциального трансфера. В текущем сезоне Сутормин сыграл в 11 матчах "Зенита" во всех турнирах из 19 возможных и не отметился результативными действиями.
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Агент Сутормина: игрок сборной России не выходит на поле даже на замену, это, конечно, не будет устраивать
Агент защитника "Зенита" Алексея Сутормина Александр Клюев прокомментировал возможность ухода игрока из клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: AP