- Игроков "Спартака" 90-х обидело мое высказывание? Зачем обижаться на правду? - передает слова Мостового "Чемпионат".
Ранее экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой, выступавший за красно-белых в чемпионате СССР с 1987 по 1991 год, с насмешкой высказался о победах москвичей в 90-е годы. По словам Мостового, "Спартак" того времени просто собрал всех лучших футболистов и играл с закрытыми глазами, а играть ему приходилось против "Луча" из Владивостока, в котором игроки тренировались прямо возле домов, где жили. Экс-нападающий красно-белых Валерий Кечинов заявил, что слова Мостового оскорбляют всех игроков клуба того времени.
Напомним, что в первых десяти чемпионатах России с 1992 по 2001 год "Спартак" завоевал чемпионское звание 9 раз - исключением стал лишь 1995 год, кода чемпионом страны стала владикавказская "Алания".
Мостовой - о реакции экс-игроков "Спартака" 90-х на критику их чемпионств: зачем обижаться на правду?
Экс-хавбек "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал реакцию игроков красно-белых, становившихся чемпионами в 90-е годы, на его слова о слабой конкуренции в чемпионатах того времени.
Фото: AFP