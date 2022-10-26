– Так получилось. Может, что-то его не устроило. Может, нас. Договорились – давай расторгнем. Может, времени ему мало давали, не знаю. Это не инициатива клуба. Расстались по-доброму. Неустойка? Никто никому ничего не платил, – цитирует Иванова "СЭ".
Напомним, что вчера, 25 августа 2022 года, футбольный клуб "Урал" на всех своих официальных ресурсах объявил о расторжении контракта с узбекским полузащитником Остоном Уруновым, который перебрался в Екатеринбург на правах свободного агента в сентябре 2022 года. При этом Урунов принял участие лишь в трех матчах за новый клуб. В сумме Остон провел на поле 79 минут без результативных действий. Изначально его соглашение с "Уралом" действовало до лета 2024 и мог быть продлен еще на один год согласно специальной опции в контракте.
Президент "Урала" Иванов – о расторжении контракта с Уруновым: это не инициатива клуба. Так получилось
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Остоном Уруновым.
Фото: РИА Новости