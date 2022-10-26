– Многие говорят о том, что Юрана нужно вернуть, но в "Химках" все проблемы из-за него. Он собирал эту команду, тренировал, оставив после себя такое наследие. Многие из тех, кого он набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ. Все последующие тренеры не могут привести кого-то нового, они должны мучиться с теми, кого привел Юран, – цитирует Селюка "Metaratings".
Подмосковные "Химки" начинали текущий сезон с Сергеем Юраном в роли главного тренера, затем его при неплохих результатах сменил Николай Писарев, выдавший серию из нескольких поражений подряд. Николай был уволен и теперь "Химки" возглавляет Спартак Гогниев, тренировавший до этого владикавказскую "Аланию", с которой в прошлом сезоне провел несколько ярких матчей в Кубке России, прежде всего дома с "Зенитом". Прямо сейчас, по итогам четырнадцати туров, "Химки" занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В предыдущем туре подмосковный клуб потерпел крупное выездное поражение от "Спартака" (0:5).
Селюк: в "Химках" все проблемы из-за Юрана
Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что главные тренеры "Химок", пришедшие после Сергея Юрана, вынуждены мучаться с теми игроками, которых привёл Юран.
Фото: Sport24