"Да, определенно готов, вернуться в Россию. У молодых российских игроков, проходящих через систему, огромный потенциал. Им нужен импульс, правильный подход. И если у меня будет возможность, я ей непременно воспользуюсь, никаких проблем", - цитирует тренера "РБ Спорт".
Давидс занял пост помощника главного тренера "Локомотива" в конце сентября, однако уже в начале октября покинул клуб вместе с Циннбауэром и Томасом Цорном, который занимал должность спортивного директора клуба. О расставании со специалистами стало известно после крупного поражения от "Сочи" (0:4) в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги.
Экс-тренер "Локомотива" Давидс: если будет возможность, готов вернуться в Россию
Экс-ассистент бывшего главного тренера "Локомотива" Йозефа Циннбауэра Фадлу Давидс высказался о вероятности возвращения в Россию.
Фото: ФК "Локомотив"