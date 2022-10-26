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Экс-игрок "Ростова" Павловец: в России феномен Карпина. В других командах тоже много смешного!

Защитник "Оренбурга" и экс-футболист "Ростова" Александр Павловец поделился мнением о популярности главного тренера южан Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
"Прозвище от Карпина? — Ко мне нормально обращался — просто Саня. Вам настолько интересен Валерий Георгиевич… И в других командах есть много смешного, интересного! В России какой-то феномен Карпина. У вас в чемпионате работает много других интересных тренеров!" - цитирует футболиста Sport24.

Павловец выступал в составе "Ростова" в сезоне 2020/2021. Он провел в команде 5 матчей Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Ростовчане под руководством Валерия Карпина набрали 26 очков в 14-ти матчах текущего чемпионата страны и занимают четвертое место в турнирной таблице. 29 октября "Ростов" встретится с "Ахматом" в Грозном в рамках 15-го тура национального первенства, матч начнется в 16:30 мск.


Ростов Карпин Павловец Оренбург
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